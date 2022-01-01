Как мы работаем?



У нас на сайте в каталоге представлено большое разнообразие памятников и мемориальных комплексов. Для оформления заказа вам необходимо определиться с подходящим вариантом и оставить заявку на сайте. Наш менеджер в ближайшее время свяжется для уточнения деталей заказа. После чего мастера приступают к выполнению и не позже 14-ти дней заказ готов к установке. Также можно заказать памятник на могилу позвонив по номеру +7 923 111-31-76 или приехать к нам в офис в Новосибирске, чтобы обсудить все детали на месте.



Если вы хотите заказать памятник в Новосибирске у нас и у вас есть дополнительные вопросы, мы всегда готовы проконсультировать по номеру +7 923 111-31-76. Наша компания реализует проекты любой сложности, осуществив последнее желание умершего.



