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КАМЕНЬ ЛАЗУРИТ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
в Новосибирске

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Комплексное благоустройство мест захоронений — изготовим, доставим и установим памятник в соответствии с проектом.

Памятники на могилу в Новосибирске

Памятники на могилу в Новосибирске

Наша компания «Камень Лазурит» предоставляет услуги изготовления памятников, мемориальных комплексов, аксессуаров для памятников и для обустройства места захоронения. Мы выполняем работы в комплексе: изготовление, доставка, демонтаж старых и монтаж новых. Закажите достойный памятник для ушедшего из жизни близкого вам человека.

Где заказать изготовление памятников в Новосибирске?

Если вы ищите недорогие памятники на могилу в Новосибирске, закажите их у нас. Мы компания с собственным производством, поэтому гарантируем вам лучшие цены и оперативные сроки изготовления. В каталоге представлен широкий ассортимент продукции, которая доступна к заказу. У нас самое большое в Новосибирске производство, многие организации заказывают у нас и перепродают с наценкой. Поэтому, если вы хотите сэкономить – делайте заказ у нас на сайте напрямую.

Памятники на могилу в Новосибирске

Если вы ищите недорогие памятники на могилу в Новосибирске, закажите их у нас. Мы компания с собственным производством, поэтому гарантируем вам лучшие цены и оперативные сроки изготовления. В каталоге представлен широкий ассортимент продукции, которая доступна к заказу. У нас самое большое в Новосибирске производство, многие организации заказывают у нас и перепродают с наценкой. Поэтому, если вы хотите сэкономить – делайте заказ у нас на сайте напрямую.
ПАМЯТНИКИ
Гранитные и мраморные памятники различных форм и размеров с установкой на могилу. Подготовим проект с учетом ваших пожеланий
Одинарные
Семейные
Эксклюзивные
Резные
С крестом
Мусульманские
Комбинированные
Европейские
ВЫБРАТЬ
МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Познакомьтесь с каталогом мемориальных комплексов из гранита и мрамора, которые мы можем изготовить и установить по индивидуальному проекту.
ВЫБРАТЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
✓ Столы, скамейки
✓ Цветники
✓ Ограды, цоколи
✓ Гранитные плиты,
щебень, брусчатка, газон
ВЫБРАТЬ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ
✓ Скульптурные композиции
✓ Вазы
✓ Лампады
✓ Шары
ВЫБРАТЬ
Памятники на могилу в Новосибирске
Мемориальные комплексы в Новосибирске
Аксессуары для памятников в Новосибирске
Благоустройство мест захоронения в Новосибирске

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Ответьте на 5 вопросов получите
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Выезд и установка памятника
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Ответьте на несколько вопросов и получите скидку 3000руб на памятник!
Какой тип памятника вас интересует?
Ваша скидка: 300руб.
Из какого материала вы хотите памятник?
Ваша скидка: 600руб.
У вас есть фотография желаемого памятника или готовый эскиз?
Ваша скидка: 1000руб.
На какую сумму вы рассчитываете?
Ваша скидка: 1500руб.
Укажите свой номер телефона для получения скидки
Заполните данные и получите скидку на памятник 3000руб.!
Какие памятники можно заказать в компании "Камень ЛАЗУРИТ"?
У нас в каталоге представлены самые популярные варианты памятников на могилу, а именно:
  • одинарные
  • семейные
  • эксклюзивные
  • резные
  • с крестом
  • мусульманские
  • комбинированные
  • европейские

Гарантируем лучшее качество готовой работы, прочность и долговечность.

Изготовление памятников на могилу
У нас вы можете заказать памятники из гранита, мраморные памятники по лучшей цене. В производстве мы используем именно эти материалы по причине их прочности и долговечности. Они устойчивы к перепадам температуры и сохраняют свой первоначальный вид долгие годы. Наши мастера уже более 6 лет работают с гранитом и мрамором, поэтому мы можем гарантировать лучшее качество работ.

Цена на изготовление памятника в компании "Камень ЛАЗУРИТ"
Мы предлагаем купить памятник на могилу недорого у нас в компании «Камень Лазурит». Устанавливаем демократичные цены на продукцию, так как у нас собственное производство, что позволяет клиентам избежать переплат.

К тому же, у нас производство в Новосибирске, и мы не закладываем в стоимость затраты на транспортировку.
На памятник цена формируется исходя из следующих критериев:
  • размеры надгробия
  • материал для изготовления
  • сложность композиции
  • доставка и монтаж

Дополнительно мы предлагаем акции и персональные скидки нашим клиентам.

Преимущества компании "Камень ЛАЗУРИТ"

"Камень ЛАЗУРИТ" уже много лет работает в сфере ритуальных услуг. За годы практики мы исправили все ошибки и довели нашу продукцию до идеала. Наши преимущества:
Цена от производителя
У нас собственное производство, поэтому мы гарантируем лучшее качество готовой продукции и доступные цены.

Безупречная репутация
На рынке изготовления и установки памятников работаем 6 лет, за это время продали 4500 единиц товара без единой жалобы.
Оперативность изготовления
Имея собственное оборудование и налаженное сотрудничество с поставщиками материала, заказ будет готов в течение 14 дней.
Беспроцентная рассрочка
Покупку памятника можно оформить в рассрочку без процентов, если нет возможности оплатить полную стоимость.

Как мы работаем?
У нас на сайте в каталоге представлено большое разнообразие памятников и мемориальных комплексов. Для оформления заказа вам необходимо определиться с подходящим вариантом и оставить заявку на сайте. Наш менеджер в ближайшее время свяжется для уточнения деталей заказа. После чего мастера приступают к выполнению и не позже 14-ти дней заказ готов к установке. Также можно заказать памятник на могилу позвонив по номеру +7 923 111-31-76 или приехать к нам в офис в Новосибирске, чтобы обсудить все детали на месте.

Если вы хотите заказать памятник в Новосибирске у нас и у вас есть дополнительные вопросы, мы всегда готовы проконсультировать по номеру +7 923 111-31-76. Наша компания реализует проекты любой сложности, осуществив последнее желание умершего.

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